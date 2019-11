Detectan pólipo precanceroso a Will Smith

De acuerdo a la recomendación que hace la Sociedad Americana contra el cáncer de que a los 50 años se debe realizar la primera colonoscopia para prevenir o detectar dicha enfermedad, Will Smith cumplió con dicho procedimiento médico, el cual compartió en su canal de YouTube, y en donde el resultado no fue muy halagador.El actor de "Hombres de Negro" y "Soy Leyenda" con un intento de crear conciencia entre los hombres para el chequeo y prevención del cáncer colorrectal, pero obviamente muy a su estilo, o sea con mucha información, pero mezclada con algunas bromas.Will Smith, de 51 años, explicó en el video el procedimiento del estudio que se le realizó, a demás de que explicó cómo le fue con el laxante que tuvo que ingerir una noche antes.Entre las tantas bromas que realizó el también productor de cintas como "Bad Boys 3", la cual se estrenará el próximo año, fue cuando pidió un vodka en vez de agua o cuando confesó no haber tomado muchas drogas en su vida. O cuando el video se torna como una película muda, luego de que el micrófono fallara, pero así mantuvo la información.Durante el proceso, Will Smith nunca perdió el sentido, y estuvo muy atento a las indicaciones que su doctora Ala Stanford le indicaba, así que habló sobre qué era lo que se le iba a introducir en el recto y de qué tamaño sería.Obviamente fue sedado para no sentir dolor, cosa que no fue grabada por respeto a sus fans, pero que cuando dio inició se pudo ver al actor cómo se colocaba de lado.Luego de unos días Will Smith también compartió con la gente el resultado de los estudios que se realizó y la mala noticia que su médico le comentó fue se le detectó un pólipo precanceroso en el ciego.Tras la noticia, al actor se le vio serio y preocupado, pero Stanford lo tranquilizó al decirle que es algo muy común y que se puede remover con una pequeña intervención. Así que si vida puede seguir como siempre, pero ya con algunos cuidados tanto en su alimentación como en su vida diaria.“El noventa y cinco por ciento de los cánceres de colon surgen de ese tipo de pólipo”, aseguró Ala Stanford.