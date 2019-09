Detectan violaciones a derechos de detenidos

Ciudad de México.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en su Informe Especial 1/2019, concluyó que en distintos centros de detención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de algunas fiscalías estatales “no se cumple con la aplicación de todas las salvaguardias a las que tienen derecho las personas en custodia”.



Y como ejemplos, expone, la realización de un examen médico dentro de las 12 horas posteriores a la detención, acceso a un abogado, recibir información sobre sus derechos y la notificación a terceros de la aprehensión.



Este informe, el cual es resultado de las visitas a lugares de detención realizadas por el MNPT durante los primeros tres meses de este año, donde se entrevistó a 792 personas en custodia, advierte que de acuerdo con esta población muestra, a las personas en custodia se les dificulta la comunicación con sus familiares y abogados por falta de acceso a llamadas telefónicas.



Asimismo, el estudio indica que tampoco se realizan exámenes médicos por falta de personal o instalaciones, cuando llegan a practicarse estos exámenes se hacen frente a personal policial o del Ministerio Público.



A los detenidos no se les informa quienes los acusan ni a disposición de quién se encuentran; ni de qué delito se les acusa; tampoco se les informa de su derecho a guardar silencio.



El fiscal general de Justicia del Estado de México es el destinatario del Informe Especial 2/2019, en el cual se reitera de manera específica a dicho funcionario la falta de acceso de las personas privadas de la libertad en el Centro de Justicia de Valle de Chalco a las mencionadas salvaguardias, y se le formulan 16 recomendaciones específicas para prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de esas personas, para dignificar el trato y las condiciones de ese Centro, y para garantizar el derecho de toda persona a que se respete su dignidad.



En ese lugar, el MNPT también verificó la falta de infraestructura, de personal capacitado y servicios básicos como el suministro de comida y agua para beber, así como de colchones y cobijas, que no garantizan estancia digna para los internos.



Además no hay áreas para alojar mujeres, ni privacidad telefónica para que las personas detenidas se comuniquen con sus familiares o abogados, ni se cuenta con defensores de oficio adscritos a dicho centro.