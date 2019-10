Determina juez que Rosario Robles siga en prisión

Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar. — Dolores Padierna (@Dolores_PL) 15 de agosto de 2019

negó a Rosario Robles la revocación de las medidas cautelares que la mantienen en la prisión de Santa Martha Acatitla, informó que la ex secretaría de Desarrollo Social se quedará en prisión luego de que el juez le negara las medidas cautelares.vinculó a proceso a Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu por el delito de ejercicio indebido de servicio público.El juez de Control determinó que Robles no contaba con arraigo en la Ciudad de México, pues dio información falsa respecto a su domicilio.también consideró que Robles se encontraba en Costa Rica hasta el pasado 4 de agosto, además señaló las contradicciones respecto a su estadía en dicho país.En un primer momento, el abogado Julio Hernández Barros explicó que se trataba para realizar un curso, aunque más adelante en la audiencia, el juez de Control señaló que se debía a vacaciones.El abogado Julio Hernández comentó que el, presentó una solicitud de licencia falsa en el caso de Rosario Robles.Tras señalamientos de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna fuera familiar de la diputada Dolores Padierna, quien mantiene una rivalidad contra Rosario Robles, la legisladora confirmó el parentesco con el jurista en sus redes sociales.Con información de Milenio