Detienen a 4 exfuncionarios del gobierno de Yunes en Veracruz

México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz detuvo a cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



De acuerdo con el diario Reforma, los detenidos son: Clementina Guerrero, extitular de la Secretaría de Finanzas; Bernardo Segura Molina; ex subsecretario de la misma dependencia; Adrián Viccon Basto, extesorero de la secretaría; y Luis Francisco Virrúes, subdirector de Operación Financiera.



Denuncia Yunes "atrocidad" en arrestos

En una carta, el propio Yunes Linares denunció la "atrocidad" de la acción penal, al asegurar que las acusaciones carecen de sustento legal y que sus colaboradores se desempeñaron con honestidad y eficiencia.



De acuerdo con Yunes Linares, la denuncia fue presentada por la actual Secretaría de Salud y obedece al depósito en 2016 de un cheque por 250 millones de pesos, en favor del gobierno de Veracruz, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como parte de los recursos recuperados antes del inicio de su gobierno.



Los funcionarios fueron acusados de no corroborar el origen lícito de los recursos depositados, así como de no destinar la totalidad de los mismos al sector Salud, como se había comprometido el gobernador Yunes Linares.



Nunca se indicó que todos los recursos fueran a destinarse al Sector Salud, pero aún así, no se causó daño ni al gobierno, ni a nadie, porque el total se aplicó en beneficio del Estado.



El exmandatario consideró como una "vergüenza" que el Poder Judicial sirva a los intereses políticos del gobernador Cuitláhuac García y aseveró que las imputaciones no se sostendrán en amparos ante la justicia federal.



En un comunicado, el gobierno del estado de Veracruz dijo que el Poder Ejecutivo se abstendrá de emitir opinión sobre el procedimiento judicial que se lleva a cabo en contra de exfuncionarios para evitar el "linchamiento' mediático", de quienes son ahora presuntos responsables y no delincuentes.