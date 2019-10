Detienen a dos socios del abogado de Trump

Estados Unidos.- Dos socios de Rudolph Giuliani, abogado privado del presidente estadunidense Donald Trump, comparecerán este día ante un tribunal federal de Virginia, por los cargos de financiamiento ilegal de campañas electorales.



Lev Parnas e Igor Fruman, dos hombres de negocios de Florida que nacieron en la desaparecida Unión Soviética, enfrentan cargos criminales derivados de sus supuestos esfuerzos para canalizar dinero extranjero a los comicios en Estados Unidos e influir en la política de este país en nombre de políticos extranjeros, de acuerdo con el diario local the Wall Street Journal.



Parnas y Fruman fueron detenidos la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional Dulles -en las afueras de Washington-.



La detención se da en el marco de la investigación de juicio político que se le sigue a Trump en la Cámara de Representantes por presionar al gobierno de Ucrania para que recabara información sobre los negocios del exvicepresidente estadunidense Joe Biden -principal aspirante demócrata a la Casa Blanca- y su hijo Hunter en el país europeo.



La mayoría demócrata de la cámara baja se preparaba a emitir citaciones para que Parnas testificará este jueves y Fruman, mañana viernes, en la investigación para un juicio político que se le sigue a Trump en la Cámara de Representantes, sin embargo, aunque se esperaba que no asistieran de manera voluntaria.



Parnas y Fruman, quienes ya han sido investigados por la oficina del fiscal estadunidense en Manhattan, han hecho donaciones por 325 mil dólares a un comité de acción política en apoyo a la campaña de presidente Trump para las elecciones de 2020.



Los recursos fueron entregados a nombre de Global Energy Producers (GEP), una compañía de gas líquido que controloban, reportó el diario local The Washington Post.