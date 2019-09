Detienen a ex diputado Cipriano Charrez; lo acusan de homicidio culposo

El diputadofue detenido en el municipio de Ixmiquilpan por el delito de homicidio culposo por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.La detención se realizó la tarde de este viernes y fue trasladado alCharrez Pedraza había obtenido un amparo del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo para evitar ser aprehendido sin embargo fue detenido sorpresivamente.El ex legislador federal dees señalado de presuntoy omisión de auxilio tras ver ese inmiscuido en un accidente de tránsito en octubre del 2018 en el municipio de Ixmiquilpan en donde un joven perdió la vida.Cabe mencionar que el pasado jueves se pospuso por segunda ocasión consecutiva audiencia inicial en su contra, a la que no acudió, en los juzgados penales de la ciudad de Pachuca luego de que la notificación no se realizara conforme a la ley.La audiencia se reprogramó para este 23 de setiembre a las 7:00 horas en los juzgados de oralidad de la capital hidalguense.Dos días antes, el pasado martes, a la cita de la primera audiencia inicial Charrez Pedraza tampoco se presentó en los juzgados penales bajo el argumento de que presentó un cuadro de salmonelosis.Con información de Milenio