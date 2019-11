Detienen a exfuncionaria pública por asesinar a la esposa de su amante

Ciudad de México.- Citlally “N”, ex funcionaria pública que trabajaba como Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia fue detenida por asesinar a la esposa de un agente de la Policía Judicial de la Ciudad de México.



De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Citlally abandonó su trabajo como MP, dejó su casa, cambió su apariencia física y se ocultó por 14 años.



No obstante, a 14 años de cometido el crimen, la Fiscalía de Justicia del Estado de México la detuvo por presuntamente cometer el asesinato mencionado.



Su esposo, con quien cometió el curso, ya está preso y sentenciado por el mismo homicidio, y ahora ella también fue enviada a la cárcel.



Cómo comenzó todo

Los reportes del caso indican que los hechos suedieron en 2005, cuando Citlally laboraba como coordinadora de Ministerios Públicos en la Fiscalía Desconcentrada en Iztacalco 3.



En aquella época mantenía un romance con el elemento de la entonces Policía Judicial, Arnoldo Morfín Juárez, pese a que ambos estaban casados.



Citlally habría convencido a su marido Ricardo Lucio Alcaraz de asesinar a la esposa del agente, María del Carmen Eligio Arias.



Qué dice el reporte de la investigación

El reporte de investigación detalla que, tras el asesinato de la mujer, su esposo descubrió que quienes estaban detrás del asesinato eran Citlally y su marido.



A los meses del crimen, agentes de la Policía estatal detuvieron a Ricardo Lucio Alcaraz y lo recluyeron en un penal de Texcoco. En cuanto lo detuvieron, Citlally escapó.



Durante 14 años la mujer pudo burlar a la justicia, hasta que hace unas semanas, policías de investigación del Estado de México tuvieron noticias de ella y comenzaron a seguirla.



Cómo la detuvieron

Tras confirmar que se trataba de ella, los agentes la atraparon, y aunque quiso engañarlos al mostrarles documentos falsos, no pudo evitar que la detuvieran.



Ahora se encuentra presa en un penal de Texcoco.