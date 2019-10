Detienen a extrabajador del DIF de San Luis Potosí por abuso

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí logró laextrabajador del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, porDe acuerdo con la Fiscalía, fue la policía investigadora quien cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de violación agravada, en contra de un adolescente de identidad reservada.El imputado se desempeñó como titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal.Fue el, mientras la víctima se encontraba en el área de cajas de una panadería ubicada en Avenida México cuando el presunto identificado como Daniel “N”, le aseguró que le entregaría un control de un videojuego solicitado por el dueño del lugar y por el cual tendría que pagar; al no tener conocimiento de la petición de su jefe, la empleada lo llamó por teléfono para corroborar la información, sin embargo en ese momento presuntamente el sujetosi no le entregaba el dinero de la caja registradora de la cual obtuvo un aproximado de 10 mil pesos, para después salir huyendo en un vehículo marca Nissan march color rojo.A los pocos minutos ingresó al establecimiento el propietario, quien después de la llamada realizada por la mujer se dirigió al lugar para saber qué había ocurrido, encontrando a la empleada muy alterada, quien relató lo ocurrido, identificando a su agresor como un cliente frecuente del lugar.Días después de lo pasado, los propietarios del sitio decidieron interponer la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía, por lo que de inmediato se comenzó con las indagaciones correspondientes por parte del personal investigador, obteniendo los datos de prueba necesarios con los que se solicitó al Juez de Control el mandamiento judicial en contra del señalado por el delito de robo calificado.Los elementos de la PDI iniciaron con el operativo de localización del presunto, obteniendo resultados positivos al tenerlo a la vista sobre la avenida Bellavista y Mezquital del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, perteneciente al, haciendo de su conocimiento la orden de aprehensión en su contra, informándole sobre los derechos de los que goza como detenido para posteriormente ser trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Métodos de Investigación para continuar con los trámites necesarios.Ya anteriormente el pasado 20 de septiembre del presente año, la FGESLP determinó el cese definitivo de este ex servidor público que llevaba sus funciones en la, luego de que se iniciara un acta administrativa en términos de la ley correspondiente, siendo la Vicefiscalía Jurídica la que llevó a acabo dicho procedimiento.El imputado fue llevado al centro de reinserción social del La Pila, ante el Juez de Control que lo requiere.Además, detalló que el detenido fue trasladado al centro de reinserción social de La Pila, donde se espera que se resuelva su situación jurídica en las próximas horas.