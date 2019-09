Detienen a Javier Burillo Azcárraga por muerte de su hijo

Policía informa que empresario mexicano Javier Burillo Azcárraga fue arrestado en California por muerte de su hijo de 11 años; salió en libertad con fianza de un millón de dólares https://t.co/NwuVpohWZg — AP Noticias (@AP_Noticias) September 17, 2019

Un miembro de una de las familias más acaudaladas de México fue arrestado por cargos de homicidio culposo luego de que su hijo de 11 años muriera durante un viaje familiar en bote en la bahía de, informó el lunes la Policía., de 57 años, fue arrestado el domingo en su mansión en la comunidad de Belvedere, bajo sospecha de homicidio culposo con una embarcación, lesiones dolosas o lesión de un menor, y operar un navío bajo el influjo de sustancias, señaló el jefe de la policía de Tiburón, Michael Cronin.Burillo estaba el domingo al timón de la embarcación en compañía de sus dos hijos, de 11 y 27 años. Ambos cayeron al agua cerca de Angel Island, al norte de San Francisco, señaló Cronin. Los investigadores creen que los hijos cayeron por la borda después de que una ola golpeara el barco, dijo Cronin, quien se negó a discutir mayores detalles durante la conferencia de prensa del lunes.El domingo, la policía había señalado que el menor falleció después de ser golpeado por el bote de 10 metros (33 pies) de eslora llamado Targa Protector.Dijo que Burillo ayudó a ambos a volver a la embarcación y los trasladó al Corinthian Yacht Club en Tiburón, en donde el menor de 11 años fue declarado muerto.Burillo fue el que llamó a las autoridades alrededor de las 7 de la noche del domingo, dijo Cronin.Los registros de propiedad muestran que el nombre completo de Burillo es Javier Burillo Azcárraga, un acaudalado empresario de bienes raíces conocido por sus hoteles y restaurantes de lujo en varias partes de México.Cronin se negó a discutir la relación de Burillo con la, fundadora de, un imperio de medios de comunicación que produce programas de televisión para toda Latinoamérica y domina la cobertura noticiosa en México.“Yo lo conozco como Javier Burillo”, dijo Cronin, quien señaló que el acusado era un distinguido miembro de la comunidad de Tiburón-Belvedere. El jefe de policía no confirmó el nombre completo de Burillo.El hijo mayor sufrió cortes en una pierna y fue trasladado al hospital. Ya habló con los investigadores, pero Cronin se negó a divulgar las declaraciones.“Es una tragedia. Todos estamos consternados al respecto. La comunidad está conmocionada”, comentó.Los registros carcelarios publicados en internet indican que Burillo quedó en libertad la tarde del lunes después de pagar unaLos registros federales de propiedad indican que la residencia de Burillo en el condado de Marin fue adquirida en 2004 por 10,2 millones de dólares. Los registros también señalan que él y su esposa, Rose, poseen propiedades en San Diego y Sausalito.Un despacho del The New York Times sobre su boda en febrero de 1989 con Alejandra Alemán, hija del difunto mandatario mexicano Miguel Alemán, lo señalaba como propietario de Casa de Campo, un restaurante y centro de descanso en Cuernavaca, del hotel Ritz en Acapulco y de otros inmuebles.