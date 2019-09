Dice Dueñas que no les pesa el BBVA

Monterrey, Nuevo León.- Luego de seis partidos de Liga sin triunfos, en Tigres ya sintieron la urgencia por ganar y quieren cortar la racha el sábado contra los Rayados en el Clásico Regio 123.



El mediocampista de los felinos, Jesús Dueñas, reconoció que requieren una victoria luego de cinco empates y una derrota, para volver a meterse a zona de clasificación a la Liguilla en el Torneo Apertura 2019.



"Ya es momento de sacar los tres puntos que nos dé para meternos entre los mejores equipos que es donde (Tigres) debe estar; el torneo está muy peleado, estamos a un punto del octavo lugar", expresó.



"Vamos ante un equipo complicado, es un Clásico, el Orgullo de la Ciudad, pero ya hemos sacado buenos resultados en su cancha y primero Dios, tengo mucha confianza en que podremos sacar los tres puntos".



Los Tigres están a un juego de igualar la racha de siete partidos de Liga sin ganar del Clausura 2014, que fue el último torneo en el que no clasificaron a la Liguilla.



El volante recordó que su equipo ha sacado muy buenos resultados en la cancha de Rayados, por lo que descartó que ser visitantes este sábado en el Clásico 123 vaya a afectarles.



"Nos han tocado juegos de Liguilla que hemos ganado, en la Liga también, antes de ese estadio, en el Tecnológico ganábamos también, entonces no entiendo por qué decir que pesa", señaló.



"Es un equipo (Tigres) que se arma al tú por tú para pelearle al que sea, tenemos jugadores de Selección Nacional, de otros países también, entonces yo creo que este equipo no va con esa mentalidad que nos va a pesar el estadio, porque a la hora de iniciar el partido somos 11 contra 11".



¿Es ganar el Clásico o el torneo?



"Yo creo que nos salvaría ser campeones, es lo que el equipo tiene en mente y esperemos en Dios lograrlo", respondió.