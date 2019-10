Dicen senadores no a la regularización de autos ‘chuecos’

Ciudad de México.- Con la eliminación del artículo transitorio que establecía la legalización de unos 18 millones de automóviles de importación, conocidos como "chuecos", el Pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.



El dictamen, que se devolvió a la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y los artículos no reservados con 59 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, este dictamen permitirá captar al Gobierno federal un monto de seis billones 103 mil 317.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año.



Este presupuesto es el primero que íntegramente construyó el Gobierno Federal que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el que se aprobó para 2019 tenía la inercia del anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto.



Cabe señalar que pese a los cambios que se hicieron como es la eliminación del cobro de derechos de agua para uso agrícola y agropecuario; el quitar el transitorio para la legalización de unos 18 millones de autos "chuecos", entre otras modificaciones, no se alteró la recaudación de recursos federales.



El proyecto aprobado, también prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de dos por ciento; establece un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y prevé una plataforma de producción de petróleo crudo de un millón 951 mil barriles diarios. De la misma manera, pronostica en 49 dólares el precio de barril de petróleo.



Se autoriza al Ejecutivo Federal contraer un monto de endeudamiento neto interno por el orden de 532 mil millones de pesos, y un endeudamiento externo neto de cinco mil 300 millones de dólares.



Además, permite un monto de endeudamiento a la Ciudad de México de cuatro mil millones de pesos para el financiamiento contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio de 2020.



Se autoriza al Ejecutivo Federal (SHCP) para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.



Además, se otorgan estímulos fiscales a las pequeñas y medianas librerías del país.



En el artículo décimo transitorio se autoriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementar programas de regularización de la cartera vencida, registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica.



Entre los cambios que hizo el Senado, destaca el quitar el artículo décimo quinto transitorio, que aprobaron los diputados, la modificación de la carátula de ingresos, pues al eliminar de la Ley de Derechos el cobro al derecho de agua para uso agrícola, se requiere el ajuste de ingresos.



Y se adiciona un transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación, que tiene el objetivo de que los adeudos del IMSS, a cargo de entidades federativas, sean regularizados mediante convenios de pago en parcialidades.



La sesión inició a las 11:56 horas de ayer jueves, alrededor de las 14 horas se inició la discusión de cuatro dictámenes de minutas que mandó la Cámara de Diputados correspondientes al Paquete Económico 2020, y la discusión, votación y aprobación concluyó a las 5:37 horas de este viernes.



Este paquete contempló el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, donde se eliminó el cobro de derecho de agua para el campo, y el cobro del derecho de no residentes y servicios migratorios.



Así como la Miscelánea Fiscal que contempla reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.



Y éste, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, los cuales se regresaron a la Cámara de Diputados, debido a que fueron modificados.



También se aprobó el dictamen de la minuta de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se envió al Ejecutivo Federal por no haber sido modificado y que, entre otras cosas, pretende romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado Petróleos Mexicanos, mejorar la sistemática jurídica de la Ley y brinda certeza jurídica a los asignatarios.