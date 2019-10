Diego Luna en el FICM

Michoacán.- A pesar de las imágenes violentas, como las de Culiacán el jueves, Diego Luna mantiene la esperanza de que las condiciones de seguridad en México pueden mejorar. Además de mantener la fe, el actor no se exime de su responsabilidad como ciudadano para promover un cambio para dejar otro futuro a las nuevas generaciones.



“Yo vivo en este País, aquí viven mi familia, mis hijos, mi padre. Quiero creer que podemos retomar este país, quiero creer que podemos ganar ese terreno perdido, quiero creer que ellos y todos los que vienen se merecen ese esfuerzo nuestro.



“Quiero creer también que tengo responsabilidad en esto que estoy viviendo, he sido parte de que esto llegue a donde está y lo he permitido de alguna forma”, compartió ayer en conferencia de prensa.



Tras la violencia desa-tada por el intento de detención del hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, el actor se mostró desilusionado en Twitter al ver que cambian los gobiernos y no baja la inseguridad.



Aún con los problemas del país, el actor de Star Wars destacó que enfocará sus esfuerzos en promover acciones de cambio por su amor a México.