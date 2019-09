Diego Luna pide a Yucatán aprobar el matrimonio igualitario

-"Además la diversidad es lo que nos da la riqueza, ¿no?”, añadió Luna.

En su participación en el foro “El Arte y el Deporte como Constructores de Paz”, el actor y productorinstó dos veces al Congreso yucateco, que también un par de ocasiones ha frenado la legalización del, a aprobar dicha iniciativa.En el evento, organizado como parte de las actividades de la, como panelista el actor compartió reflectores e intercambió reflexiones con el cantante Miguel Bosé y el futbolista Rafael Márquez sobre la igualdad, la justicia social y la diversidad sexual.“Hay mucho qué hacer por este país, muchísimo, porque el nivel de injusticia, de impunidad y de violencia que se vive otra vez, es intolerable y no podemos seguir así”, dijo al abrir su participación en el foro que tuvo como moderador al empresario, quien agregó el tema de la igualdad.“Me gusta mucho lo que mencionas Diego y yo sumaría nada más igualdad, pero con diversidad, es fundamental porque la misma naturaleza nos enseña que cuando deja de haber diversidad”, dijo el moderador, a lo que Bosé apuntó: “Y”.En el desarrollo de la charla, que pareció haber sido previamente consensuada por los panelistas, Legorreta señaló que “cuando deja de haber diversidad y justicia social, se rompen todos los equilibrios”.Legorreta asintió y señaló que la diversidad “nos da la fuerza”.Luna fue interrumpido con una atronadora ovación de la concurrencia cuando dijo: “Entonces, un llamado al Congreso de este estado…, digo, porque hay que decirlo para que no quede como un mensaje subliminal, sino que sí se entienda:”.En el foro realizado en el, sede oficial de la Cumbre y al que se negó el acceso a varios activistas de la comunidad LBGTI, Luna reflexionó también sobre la violencia y comentó que Yucatán es la tierra “a donde todos corren” a refugiarse.A su vez, Bosé se centró en las desigualdades sociales, la defensa del planeta y la obligación de todos de luchar por la paz.“Nadie lo hará por nosotros”, advirtió.También cuestionó la banalización que los concursos de belleza han hecho del tema de la paz.“¿Qué es lo que respondían las misses cuando les preguntaban sobre sus deseos? La paz mundial… ¡cuánto daño le hicieron a la paz”, criticó.Finalmente,instó a los fanáticos del futbol a disfrutar del deporte, aprender a aceptar la derrota con humildad y encauzar el enojo de maneras no violentas.