‘Dies irae’, la melodía de hace 800 años que seguro conoces

Otras composiciones clásicas en el cine

El cine recurre a menudo a melodías épicas para aportar dramatismo a sus relatos. Así es como algunas composiciones medievales o de música clásica siguen siendo populares en el siglo XXI: colándose en las escenas más impactantes de nuestras películas favoritas.que suena en los títulos de crédito iniciales de El resplandor (1980). Si tienes buen oído, también habrás identificado sus notas musicales en los instantes previos a la muerte de Mufasa en El Rey León (1994). Aparece, de forma directa o indirecta, en otros clásicos del cine como El Señor de los anillos (2001), Qué bello es vivir (1946) y en varias de las entregas de La guerra de las galaxias.Está en todos lados. Es como ese periódico que sale en un montón de series y películas. De hecho, los vídeos que recopilan las películas en las que aparece son un contenido recurrente en YouTube.La melodía pertenece a Dies irae, que significa Día de la ira. Es un himno en latín fechado en el siglo XIII y atribuido al monje franciscano Tomás de Celano que relata el juicio final. "Día de la ira / aquel día / en que los siglos se reduzcan a cenizas", dicen los primeros versos de este poema.Fue pensada para sonar en misas de difuntos y así ocurrió durante los siglos posteriores a su creación. Por eso se incluye en los réquiems de compositores como Mozart, Verdi, Dvořák y Berlioz. Así suena el original de Tomás de Celano, interpretado por el coro Aurora Surgit en un disco de 1994.Con esta temática tan lúgubre, con razón aparece en infinidad de películas de terror. El usuario de YouTube Jedediah Bishop recopila en este vídeo algunos de los momentos en los que este género cinematográfico echa mano de este himno medieval. En casi todos los casos, las adaptaciones se limitan a reproducir los primeros instantes de la melodía vocal de Dies irae.Además de en El resplandor, en la que las compositoras de música electrónica Wendy Carlos y Rachel Elkind aplicaron sintetizadores a la melodía original, aparece en varias de las entregas de la saga Viernes 13, en Satán mon amour (1971) y en El retorno de Drácula (1958), entre otros.en la cultura actual que hasta aparece en canciones de hip-hop utilizadas en anuncios de zapatillas. Y la banda española de rock Mägo de Oz hizo en 2010 su propia versión.Otras composiciones antiguas también suenan de forma recurrente en el cine. El O Fortuna, compuesta en 1936 a partir de los cantos medievales de Carmina Burana, aparece en Excalibur (1981), The Doors (1991) y Beowulf (2007).La cabalgata de las valquirias de Wagner, además de sonar en Apocalypse Now (1979), forma parte de El nacimiento de una nación (1915) —las proyecciones de cine mudo iban a menudo acompañadas de música en vivo, cuya banda sonora se incorporaba en ediciones posteriores— y del videojuego Far Cry 3.