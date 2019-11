Dieta alta en sal podría causar demencia

Estados Unidos.- Una dieta alta en sal puede causar deficiencia de óxido nítrico compuesto, vital para la salud vascular en el cerebro, y cuando está en niveles bajos podría contribuir a la demencia, reveló un estudio del centro médico Weill Cornell en Nueva York.



En la investigación publicada en la revista Nature, y que fue aplicada a ratones, los investigadores descubrieron que la alta ingesta de sal produce cambios químicos en la proteína tau del cerebro, relacionada en el desarrollo de Alzheimer en humanos.



De acuerdo con el portal español Infosalus, el estudio se basó en la investigación del director del Instituto de Investigación de Mente y Cerebro Feil Family, Costantino Iadecola, y de la profesora de Neurología en Weill Cornell Medicine, Anne Parrish Titzell, quienes encontraron que una dieta alta en sal en ratones causó que no completaran tareas y tuvieran mala memoria.



Tras los hallazgos, los investigadores teorizaron que es probable que la sal causara la demencia en los ratones porque contribuía a restringir el flujo sanguíneo al cerebro, no obstante, más adelante descubrieron que el flujo sanguíneo restringido no era tan grave como para evitar que el cerebro funcionara correctamente.



Por lo que, resaltó el portal, el nuevo estudio demostró que la disminución de la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos afecta la estabilidad de las proteínas tau en las neuronas, la cual proporciona estructura para el andamiaje de las neuronas, que, a su vez, ayuda a transportar materiales y nutrientes para apoyar su función y salud.



Para comprobar dicha teoría, los científicos dieron a ratones una dieta alta en sal y restringieron su flujo sanguíneo al cerebro para promover la estabilidad de la proteína tau. A pesar del flujo sanguíneo restringido, observaron cognición normal en los ratones, “lo que demostró que lo que realmente causó la demencia fue la tau”.