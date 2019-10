Difícil salida para Los Six

Acuña, Coah.- La novena de Los Six que comanda el mánager Héctor Sifuentes tendrá una dificilísima salida mañana cuando reciba la visita de nada más ni nada menos que los Cómicos de Piedras Negras.



Estos encuentros forman parte de la octava jornada y penúltima de la primera vuelta en la temporada 2019-20 de la Liga Otoñal de Béisbol Amateur del Norte de Coahuila (LOBANC).



De entrada el conjunto nigropetense es considerado como favorito para llevarse el triunfo en ambos encuentros, pero tampoco se descarta una campanada de parte de Los Six que han venido de menos a más en la temporada y motivados por los resultados que han conseguido en las últimas jornadas.



En estos momentos Los Six ocupan el sexto escalón del standing empatados con otros dos equipos con un registro de 5 victorias a cambio de 9 derrotas y a cuatro partidos del cuarto lugar que representa al último invitado a la postemporada.



De ahí la importancia de seguir cosechando resultados positivos para seguir en la pelea por uno de los cuatro boletos a las semifinales.



Sin embargo, mañana no será nada sencillo conseguir el objetivo ya que enfrente tendrán a unos Cómicos que fueron el equipo que más se reforzó para esta campaña y que hasta el momento le ha dado buenos resultados al figurar en el subliderato del standing con marca de 11-3.



Entre sus filas cuentan con el exliga mexicana Adrián Ramírez, quien hasta el momento ha sido garantía de una victoria por domingo sumando 6 en lo que va de la temporada a cambio de un solo descalabro.



Él podría ser uno de los abridores mañana, mientras que el otro abridor podría ser Leonardo Montalvo quien ya tiró un juego sin hit ni carrera en la presente campaña.



Por Los Six, los abridores podrían ser Ulises Elizondo y Alejandro Rodríguez que poco a poco van recuperando el nivel que se les conoce.