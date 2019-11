Dinastía reunida: Vicente, Alejandro y Alex Fernández cantan juntos

No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague y la entrega de losjuntó en un mismo lugar a lo mejor de la música, pero sin duda alguna la actuación más esperada de la noche fue el regreso dede la mano de su hijo. PublicaSin duda alguna la Dinastía Fernández sobrepasó las expectativas que el público esperaba de la presentación que los tres charros ofrecieron la noche de ayer.El mariachi tocó los primeros acordes y la voz de Vicente Fernández se escuchó recitar unas palabras para presentar al más joven de la familia, Alex Fernández quien cantó su tema de promoción “Te Amaré”.Seguido de la actuación de, siguió Alejandro, con la interpretación de su más reciente sencillo: “Caballero”.Al término de su presentación “El Potrillo” le dio paso aque al salir al escenario los asistentes al evento se pusieron de pie y lo ovacionaron con aplausos.El Charro de Huentitán regresó a los escenarios con el tema “La Derrota”, en seguida comenzaron a sonar los acordes del éxito “Volver, Volver” cuando de repente se escuchó la voz del menor de losquien salió acompañado de su padre Alejandro.“El Potrillo” como forma de apoyo colocó su mano en la espalda de su hijo Alex hasta llegar al centro del escenario en donde se encontraron con Vicente Fernández en donde por primera vez, las tres generaciones compartieron un escenario.Al término de la presentación Vicente Fernández recibió un reconocimiento; el público no dejaba de aplaudir y de pedir “otra, otra, otra”, sin embargo, “El Charro de Huentitán” aseguró que en otra ocasión los iba a consentir pues ese “tipo de eventos tenemos el tiempo bien medido”.