Dinos armados hasta los dinetes

Ben Koczwara

» 1.96 metros

» 136 kilos

» Tackleo ofensivo

» Winipeg Blue Bombers



Bryce Vieira

» 1.75 metros

» 86 kilos

» Running back

» Ottawa RedBlacks



Jordan Ngantsi

» 1.85 metros

» 90 kilos

» Defensive Back

» Gailers Bishop’s University



Jimmie Cunningham

» 1.83 metros

» 122 kilos

» Line defensive

» London Beefeaters



David Stevens

» 1.78 metros

» 98 kilos

» Line Backer

» Trinity Bible College



Los Dinos Saltillo no desaprovecharon la oportunidad de armarse hasta los dientes en el Draft de la CFL y la LFA, seleccionando a cinco jugadores canadienses que vienen a reforzar las filas de la Ola Morada.También, como parte de los anuncios que se dieron, Dinos y Fundidores llegaron a un acuerdo, al ceder el cuadro de Saltillo las selecciones 2, 3, 4 y 5 del Draft de enero a cambio de Omar Cojolu, quien ya se había anunciado, así como del liniero Mariano Vargas, ambos exjugadores de los Mayas, que para el próximo año no estarán presentes.Son dos jugadores ofensivos y tres defensivos los que firmó el conjunto saltillense, al traerse a Ben Kocswara para la línea ofensiva, a Bryce Vieira como corredor, en tanto que en la defensa se trajo a Jordan Ngantsi como defensive back, Jimmie Cunningham en la línea defensiva y David Steeves como linebacker.Este Draft se realizó este viernes, en donde estuvo la directiva de Dinos, en especial el entrenador Javier Adame, quien hizo uso de todos los espacios permitidos para conseguir canadienses para el equipo, sumando de esta manera ocho extranjeros para la temporada 2020, con los tres norteamericanos que estuvieron este año.A excepción de Bryce Vieira, quien pertenece a los RedBlacks de Ottawa, a pesar de no ternes estadísticas, los demás elementos recién van saliendo de universidad, pero pertenecen a la CFL.Con estos cinco elementos, en las últimas semanas los Dinos han firmado a ocho jugadores, lo que habla de un trabajo fuerte para tener un cuadro más competitivo.