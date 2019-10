Dinos de Saltillo van tras refuerzos

Saltillo, Coah.- Dinos Saltillo ya le echó el ojo a 10 jugadores que se presentaron en el pasado try out de la LFA, con posibilidades de que alguno de ellos, en caso de dar el “el kilo”, se quede para la próxima temporada.



Como lo había anunciado el entrenador en jefe de la Ola Morada, Javier Adame, buscan linieros ofensivos, como fue el caso de Martín Colis Amaya, Miguel Ángel Castañeda y Gerardo Arrezola.



También vieron con buenos ojos a Daniel Martínez, un corredor.



Ellos tres junto con los defensivos Iván Sánchez Quiñones, Gustavo Hernández Barbosa, Jesús Alejandro Palos Sánchez, Luis Roberto Gallegos Almaraz, Félix Ernesto Macías Uresti y José Andrés Luis Pérez, serán invitados al campo de práctica.



El hecho de estar en el campo de práctica no significa que ya pertenezcan a Dinos, si no que buscarán un lugar, junto a los que se seleccionen en el Draft de los jugadores que recién terminen su elegibilidad en diciembre.