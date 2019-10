Dinos Saltillo; busca refuerzos la Ola Morada

Saltillo, Coah.- Dinos Saltillo LFA irá la próxima campaña a llenar el cupo de siete extranjeros que permitirá la Liga en 2020, además de que anda tras los jugadores de Lobos que terminan este año su elegibilidad.



El entrenador en jefe de la Ola Morada, Javier Adame, visitó el sábado a la jauría para ver a los muchachos durante el partido de la Onefa, buscando cuál de ellos le llena el ojo para el equipo.



“Ahorita tuve la oportunidad de estar aquí, para presenciar el juego de Lobos. Estamos viendo los jugadores que salen, tenemos fecha el 13 de octubre el try out en Monterrey, entonces tenemos algunos prospectos de jugadores que ya acabaron la Liga Mayor y que se van integrar”, comentó Adame antes del juego de Lobos y Tecos.



Para el siguiente torneo la Ola Morada fortalecerá la línea ofensiva, uno de los puntos débiles que atacará Dinos.



“Dentro de un equipo de futbol americano sabes que siempre temporada tras temporada hay debilidades y áreas de de oportunidad, nosotros de antemano sabemos que necesitamos fortalecer la línea ofensiva, porque queremos tener un ataque terrestre poderoso, que pudiera tenerlos en una balanza entre 50-50 en lo que corremos y tiramos”.



Dinos, dijo Adame, envió a la LFA una lista de 40 jugadores protegidos, a excepción de tres que tendrán que ir a try out; en esa lista van los cuatro mariscales de campo que terminaron la temporada.