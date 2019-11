Dio Sagarpa 5 mil millones de pesos a ‘fantasmas’

La–hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)– entregó, ende pesos de programas para el campo a personas y asociaciones inexistentes, fantasma y sancionadas por el SAT. Publica“Se detectó que se otorgarongrupos o asociaciones que no estaban jurídicamente constituidos y que no se contó con una clave de identificación que permitiera comprobar a la persona beneficiada”, reveló una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Es decir, asociaciones que no se encontraron registros públicos y de las que no se contó con una clave de identificación que permitiera comprobar la forma en la que se le dieron los apoyos y realizar el seguimiento.Cabe mencionar que el titular de la Sagarpa fue José Calzada Rovirosa hasta marzo de 2018 y luego fue sustituido por Baltazar Hinojosa Ochoa.Pero no fue la única irregularidad, ya que al revisar las CURP y RFC de los beneficiarios, se encontró que en 106 mil 692 tenían deficiencias en la comprobación de la identidad, “lo que ocasionó quefueran destinados a personas físicas y morales inexistentes, menores de edad o de entre 96 y 118 años, con CURP o RFC canceladas, suspendidas o que no corresponden entre sí; además de que se encuentran incluidas en la lista negra del SAT, relativa a los contribuyentes con operaciones inexistentes”.Entre ellos hay mil 949 registros de beneficiarios que incluyeron un CURP que no fue localizado en la base de datos del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo); yque estaban asociados al mismos RFC en 4 programas presupuestarios (Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento a la Agricultura y Programa de Apoyos a Pequeños Productores).La revisión de los padrones fue muy laxa. Transfirió recursos aque estaban en Propesca y Proagro, recibieron subsidios.Para pescadores y tripulantes, y también apoyos que para invertir en actividades productivas en el campo. No hubo mecanismos de control y supervisión para prevenir y evitar las duplicidades en estos programas.El año anterior, la dependencia federal también entregó apoyos del Programa de Fomento a la Agricultura a productores con predios no sembrados o con baja probabilidad de siembra; además realizó pagos injustificados o en demasía a los beneficiarios.Estas irregularidades se encontraron en, entre otros.