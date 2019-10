Diputada tabasqueña denuncia intento de secuestro

“Él (su secretario particular) me dijo que eran tres sujetos. Uno se quedó en el carro y los otros dos se bajaron, lo encañonaron, le quitaron todo”, apuntó en una estación de radio local, entre estas la llave de la camioneta en la circulaba, dinero en efectivo, un maletín y un reloj.



La diputada local,, señaló que un grupo armado tenía la intención de secuestrarla, pues detuvieron su vehículo y fue su secretario particular quien recibió amenazas y fue asaltado, al no encontrarla los sujetos a bordo de la unidad.La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que de acuerdo con Jorge Gómez, su secretario particular, uno los desconocidos expresó: “Vámonos, vámonos; no está”, lo cual atribuyó a su persona; “era contra mí, era un secuestro”, consideró.Comentó que ella se encontraba en su domicilio en el momento en que sobre la avenida César Sandino un vehículo tipo Vento, sin placas, le cerró el paso a su colaborador, quien fue encañonado.Expuso que se comunicó con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jaime Lastra Bastar, quien le recomendó presentar una denuncia para empezar las investigaciones.