Diputados abren la puerta a regularización de autos ‘chocolate’

Durante la discusión en lo particular de la, los diputados le abrieron la puerta a a lade los llamados “”.El diputado Manuel López Castillo, de Morena, presentó, durante la discusión en lo particular, una adecuación a la fracción 15 transitoria para que “a efecto de las obligaciones previstas en la, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables a la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional, que hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”.La modificación fue aceptada por 316 votos a favor, seis en contra y 12 abstenciones. El diputado dijo que se deben regularizar los autos porque “” y “ni la ONU” los sacaría:"Los autos ya están aquí, díganme si el Ejército de la ONU o qué poder los va a poder sacar y mandarlos, ¿adónde los vas a mandar? ¿Al deshuesadero o al lugar de dónde venían? Los autos ya están aquí. Creo que sería una solución muy favorable que se legalizaran”.Explicó que como habitante del fronterizo San Luis Río Colorado, Sonora, le "tocó vivir el problema de los carros chocolate. Me tocó tener carros, pero nada más que no eran chocolate, los enderezábamos en ese entonces, había muchas facilidades para enderezar los carros, no era caro enderezar un carro. No era caro, cualquier persona podría pagar la enderezada”.Agregó que en el paísaunque “quizá la cifra no esté muy precisa, porque precisamente por ser chocolates (...) son carros de procedencia extranjera que no tienen un estatus legal en nuestro país”.Previó que con la legalización “sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales, se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos que se podría lograr con esa regularización”.Argumentó que “. No nada más la gente que tiene más dinero, la gente humilde. A veces gracias a esos carros, la gente pues trabaja en esos carros y lleva el alimento y cubre las necesidades de sus familias”.