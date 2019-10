Dirigente del STUAC, renuncia por la unidad sindical

“Todos los conceptos emitidos por la Universidad, que son descuentos de los salarios de los trabajadores y las cuotas sindicales, están debidamente etiquetados, vienen a fondos como el Fondo de Resistencia, fideicomisos, Fondo de Retiro, ahorro, préstamos y demás”, aclaró, al subrayar que dejan cuentas claras.

informó que decide dejar la dirigencia del, y con ello la Universidad deberá liberar 43 millones de pesos correspondientes a cuotas sindicales y autorizar la contratación de 99 plazas, que se mantienen como eventuales.Afirmó que dejará cuentas claras a la próximapues ya se realizó una auditoría y todo está en orden. El año pasado, el sindicato acordó que las auditorías se practicarán cada 6 meses.Informó que un grupo de personas cuestionó su gestión, y aunque siempre la respaldó la mayoría, determinó dejar el cargo para mantener la unidad sindical, no obstante que su periodo concluye hasta finales del próximo año.“Si hay que tomar decisiones para que los trabajadores no queden perjudicados y no queden en medio de un conflicto en el que no deben estar pagando las consecuencias, yo creo que la decisión por eso está tomada, entonces vamos a darle paso al cambio”.Explicó que, con un nuevo, la parte patronal no deberá poner excusas para autorizar la contratación de 99 plazas para personal administrativo y manual, y para liberar 43 mdp para el sindicato.“A partir de mayo no ha habido ningún ingreso a las cuentas del sindicato. Son cuentas registradas al sindicato, ninguna cuenta tiene nombre de persona, todas pertenecen al sindicato, porque el sindicato sigue existiendo”.