Disminuye 70 por ciento fecundidad en México desde 1960 a 2018

"La idea es censar a todas las personas que residen en México, esto incluye: a la población que reside en viviendas particulares, en viviendas colectivas como pueden ser cárceles, asilos, centros de migración también incluye a la población que no tiene vivienda, así como el personal que radica en el exterior, pero que es parte del servicio exterior mexicano”, mencionó Julio Santaella, presidente del INEGI.

La fecundidad en México ha disminuido considerablemente, pueslas mujeres, para 2018, el número se redujo a dos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).El decremento de 70 por ciento se asocia cony con el proceso de, debido a que en las ciudades se recurre mayormente a laLareveló que la tasa de fecundidad entre mujeres con algún grado de escolaridad primaria fue de 2.82 hijos por mujer y 1.75 para las que contaban con algún grado de escolaridad en el nivel medio superior o superior.Esa encuesta probó también que el número ideal de hijos va en picada: mientras en 2014 el número promedio de hijos que deseaban las mujeres en edad fértil fue de 2.7, para 2018 fue de 2.4.Inició la cuenta regresiva para que el INEGI lleve a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020 que se realizarádel próximo año.Más de 200 mil encuestadores tocarán las puertas de todos y cada uno de los aproximadamente 51 millones de inmuebles.Los encuestadores que estarán debidamente identificados con credencial y uniforme, harán 18 preguntas de un cuestionario básico que durará aproximadamente 12 minutos. Se les preguntará cuantas personas viven ahí, edad, sexo, situación conyugal, discapacidad, religión, educación, migración, fecundidad y si tienen agua y electricidad.Deberán responderlas los jefes de familia o bien un adulto o persona de 18 años o más que esté en la vivienda.El Presidente del INEGI solicitó la colaboración de la sociedad, así como de las autoridades administrativas y de gobierno de todas las entidades para poder llevar a cabo este magno ejercicio que en esta ocasión tiene algunas novedades, por ejemplo:– Se contará por primera vez con; lo que facilitará el levantamiento del censo.– Si en algún momento no hay nadie en la vivienda, el personal del INEGI dejará un “aviso de visita” y regresará hasta que encuentre a alguna persona. Pero por primera vez el jefe de la vivienda o un adulto responsable podrá contestar el cuestionario por internet o entrevista asistida telefónicamente.Hay protocolos para que los encuestadores puedan levantar el censo en comunidades alejadas o bien en poblaciones con alta incidencia delictiva.Es importante destacar quey haypara quien no participe. Aunque el INEGI estima que hay gran voluntad de la población para participar y los encuestadores tienen alto poder de convencimiento."Por ley estamos todos obligados a responderle al censo; la ley nos faculta una capacidad de sanción, pero tradicionalmente lo que hemos utilizado es el poder de convencimiento”, mencionó Julio Santaella, presidente del INEGILa información tiene fines estadísticos y no puede ser usada con fines fiscales u otros. Se garantiza la confidencialidad, aunque no se piden datos personales.El encuestador debe llevar su credencial con foto y, si una persona tiene duda de la identidad de quien toca a su puerta, puede consultar en el portal delsi esa persona está registrada en el apartado “Conoce a tu encuestador“.El presidente del INEGI dijo que esperan encontrar 127 millones de personas en México de los cuales 49% sean mujeres y 51% hombres.