Disparan contra una casa en Seco Mines

Eagle Pass, Tx.- De nueva cuenta la calle Commisary road que se localiza en Minas del Seco, fue escenario de movilización de patrullas del Sheriff después de que se recibió el reporte de disparos de arma de fuego.



En este caso, el informe que dio a conocer la autoridad señala que el demandante argumenta haber sufrido daños en su vivienda a consecuencia de los impactos pero no dijo cuántas veces dispararon.



El sheriff aseguró que posiblemente no haya sido un ataque directo, sino de alguien que quizas estuvo consumiendo alcohol y en algún arranque le hizo disparar sin medir las consecuencias.



Afortunadamente no se habla de personas lesionadas y tras existir un reporte hecho ante el departamento del sheriff, la investigación corre a cargo del área criminal de dicha agencia de ley.