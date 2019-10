Divide al Congreso de Coahuila despenalizar aborto

Saltillo, Coah.- Poco a poco las instituciones jurídicas de este país, están reconociendo que la criminalización del aborto es una medida desproporcionada, restrictiva, autoritaria y discriminatoria que violenta los derechos constitucionales de las mujeres, aseguró la diputada del PRD, Claudia Isela Ramírez.



“El sistema penal patriarcal y represivo está empezando a caer y se va a caer en todo el país, nuestra consigna es simple pero firme: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, la maternidad será libre o no será”.



Dijo que el Congreso de Oaxaca ha puesto el ejemplo a Coahuila –al despenalizar el aborto– que tradicionalmente ha sido uno de los más progresistas de este país.



En tanto la fracción del PAN está a favor de que la mujer decida libremente sobre su cuerpo, cuándo y cuántas veces embarazarse, pero no que interrumpa el embarazo, ofreciendo otras alternativas como el de adopción.



La diputada Blanca Eppen, subrayó que la postura es a favor del derecho a vivir y en contra de la penalización de la mujer. “Cuidemos las dos vidas y exploremos otras alternativas, como la adopción”.