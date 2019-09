Djokovic y un futuro incierto: ‘No sé cuándo regresaré’

"No sé cuándo regresaré. La lesión es más seria de lo que imaginaba y necesito una semana más para ver cómo evoluciona", confirmó.



"Monitoreo los resultados de la rehabilitación cada día y revisamos cómo responde el hombro a la recuperación", dijo.



Novaka las cancha.El número uno del mundo, luego de retirarse por lesión del US Open hace más de una semana.Durante el gran slam estadounidense, "Nole" jugó con molestias en su hombro izquierdo, mismas que lo obligaron a retirarse de la competencia en los Octavos de Final cuando enfrentaba a Stan Wawrinka."Desafortunadamente, la lesión fue más seria. Eso me impidió continuar en Nueva York. Lo siento mucho porque es uno de los cuatro torneos más grandes y especialmente importante en la segunda mitad de la temporada", reconoció.Dijo que está al pendiente de la evolución de su problema, pues quiere jugar el Torneo de Tokio y el Masters de Shangai.Por si fuera poco, el puesto de número uno mundial está en riesgo, pues si no queda listo para estos torneos no acumulará puntos y eso podía ser aprovechado por Rafael Nadal, dos del ranking de la ATP.