Dodgers, termina la espera ¡Se viene lo Bueno!

Ciudad de México.- Ayer los Dodgers anunciaron en redes sociales que Walker Buehler será el abridor del Juego 1 de la Serie Divisional.



La selección sorprende pues uno pensaría mandarían a la loma a su AS Clayton Kershaw o a quien a sido una de sus mejores cartas en este 2019 en Hyun-Jin Ryu, pero Roberts se decidió mejor por el derecho Buehler.



La posible razón de la decisión de Roberts es que el equipo de Nacionales tiene un lineup llenó de bateadores derechos con solo 3 de los 8 zurdos (Juan Soto, Adam Eaton, Asdrubal Cabrera).



En efectividad contra los Nacionales en el 2019, Buehler solo está mejor que Kershaw con 2.92 vs 3.00 del zurdo mientras que Ryu ha dominado a Washington con un 0.69 esta temporada.



Roberts puede estar haciéndolo por experiencia y veteranía al dejar ya sea a Kershaw o Ryu para el Juego 3 en Washington.



Nacionales

Los de Washington han elegido a Patrick Corbin como su abridor para el primero de la serie a 3 de 5 vs Dodgers.



El pitcher de Nats llega a este encuentro con efectividad de 3.25 ERA, 1.183 de WHIP y uno de los sliders más temibles de todas las Grandes Ligas.



Ningún pitcher logró más ponches en la temporada con este lance (161). La elección de Corbin se veía venir después de que tuvieran que emplear a Scherzer y Strasburgh a fondo para sacar el comodín contra Cerveceros.



Además los Nacionales parecen sentirse cómodos con Patrick en la lomita, ya que de sus últimas 6 aperturas (mes de septiembre) los Nacionales ganaron 5 y solo dejaron ir 1.



Así que veremos, seguramente un gran duelo en los Ángeles este jueves, falta sólo por definir contra quién se medirá Corbin.