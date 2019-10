Domina Argentina al ‘Tri’

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sub 17, inició con su preparación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de cara al Mundial de la especialidad en Brasil, el próximo 26 de octubre. Este domingo disputó su primer partido amistoso, en donde cayó 3-0 ante el combinado argentino, que dirige Pablo Aimar.



Los albicelestes dominaron de principio a fin al conjunto mexicano, que tuvo como figura a su guardameta Eduardo García, para generarle dudas al “Chima” de cara a su debut en la justa mundialista.



El “Tri” careció de llegadas frente a la albiceleste; incluso, de no haber sido por el arquero, Eduardo García -de Chivas- el marcador habría sido más abultado, pues la escuadra que dirige Pablo Aimar dominó la mayor parte del juego.



El Tricolor sub 17, debuta el próximo 28 de octubre ante Paraguay, para posteriormente enfrentar a Italia y a Islas Salomón, duelos corrspondientes del Grupo F.