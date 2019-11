Don Chencho teje gorritos para sacar adelante a su familia

Monterrey.- Tejer gorros, bufandas, guantes, bolsos, mañanitas, sombreros y algunas chalinas bajo bochornosos 26 grados podría no parecer normal, pero para Don Chencho, de 97 años, es su forma de salir adelante.



El trabajo de Don Chencho fue ubicado por una mujer de nombre Maribel, quien en afán de apoyarlo, subió su trabajo a redes sociales, hasta el momento el video registra 22 mil compartidas, más de 2 mil comentarios y 5 mil reacciones.



Sin embargo, Don Chencho no es nuevo en el negocio. Desde 2014, se instala afuera de una tienda de conveniencia sobre Padre Mier y Cuauhtémoc, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o hasta que la última pieza se venda.



En estas épocas viaja en la camioneta de uno de sus hijos desde el municipio de Ixtlahuaca, del Estado de México, con el pensamiento de vender toda la mercancía que teje desde el verano.



Presumió que ya es muy conocido en Monterrey, ya que no falta la persona que lo reconoce y saluda al pasar.



No obstante, tejer no siempre fue su oficio. En su juventud corría tras el rebaño de ovejas, cerdos y vacas de su tío en una pequeña granja, pero al crecer se dedicó a la construcción.



León invitó a los jóvenes regiomontanos a trabajar y a continuar con sus estudios, a no detenerse por nada, pues gracias a su trabajo logró darles a sus cinco hijos educación hasta la preparatoria en Ixtlahuaca.



Don Chencho partirá a su pueblo el próximo 8 de diciembre, para alistarse ante la próxima Navidad, pues dijo que son sus fechas favoritas y quiere pasarlas con su familia.