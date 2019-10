Dos presos muertos tras motines en dos cárceles de Honduras

Honduras.- Las autoridades del Instituto Penitenciario Nacional de Honduras informaron este sábado de la muerte de al menos dos presos durante dos motines registrados en menos de 24 horas en cárceles de máxima seguridad.



El subdirector del Instituto Penitenciario, Germán McNeil, afirmó a periodistas que un motín en una cárcel se saldó con un reo muerto y dos heridos, incluido un custodio.



Agregó que la revuelta se produjo en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, departamento de Santa Bárbara, occidente del país, conocida como El Pozo I, aunque no precisó las causas.



“Es un hecho lamentable donde una persona perdió la vida en una riña en Ilama, Santa Bárbara, estamos realizando las investigaciones correspondientes para entregar un informe más detallado”, subrayó el funcionario.



El fallecido ha sido identificado por los medios de comunicación como Magdaleno Meza Fúnez, quien no militaba en ningún grupo organizado, por lo que se hacen llamar "paisas".



Otro preso murió este viernes tras una riña entre dos reos en la cárcel de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, en el oriente del país, conocido como La Tolva, indicaron las autoridades penitenciarias.



La víctima fue identificada como Marco Tulio Amador, quien fue asesinado por Marvin Lara, un pandillero de la Mara Salvatrucha, añadió.



Lara fue detenido inmediatamente y puesto a la orden de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para efectos de investigación.



Debido a los dos hechos, McNeil indicó que las autoridades del Instituto Penitenciario determinaron suspender la visita en las dos cárceles para proteger la "integridad física de los reos y sus familiares".



En las cárceles de máxima seguridad los presos están aislados y no se les permite ningún tipo de visitas, excepto de sus defensas cuando el caso lo amerite, según las autoridades hondureñas.



El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por una treintena de cárceles, alberga a 17.712 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales. EFE