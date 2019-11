Dragon Ball tendría nuevo ‘live action’ producido por Disney

Ciudad de México.- Dragon Ball tendría una nueva oportunidad en el cine en una película live action y sería producida por Disney.



Con la compra de Fox, los derechos de las películas con actores de las aventuras de Gokú y sus amigos recayó en la empresa del ratón, por lo que parece indicar que ya están trabajando en este nuevo proyecto.



Según reporta We Got This Covered, el estudio piensa contratar a Ludi Lin como Gokú, aunque aún no hay nada oficial. Este actor de 32 años participó en Aquaman junto a Jason Momoa, cinta en la que interpretó a Murk.



Aún no hay nada claro al respecto de la cinta, pues todo está en proceso se análisis e ideas. Sin emabargo, tendrán una complicada tarea, ya que buscarán que hacer que los fans olviden la desastrosa cinta de "Dragon Ball Evolution" de 2009, la cual fue repudiada por los fans y fue un fracaso de taquilla.