Dueño de emisora agrede a locutora durante programa en vivo

“Callate” y “sos una hija de pu**”, son solo parte de los insultos que se escuchan al aire por parte del propietario de la estación de, contra la locutoraEl ataque del empresario se escuchó al aire y fueronpara que llegaran hasta la emisora, ubicada en San Juan, Argentina.El ataque ocurrió el lunes al mediodía en el estudio de radio cuando Vázquez, conductora del programa, realizaba un sorteo.En medio de la retahíla de insultos, la locutora le pide que le deje sacar sus cosas. A esto, Ridao responde: “Guardalas ya, porquería de mie***. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz”.“¿Qué quieres contar porquerías para dejarla mal? No le llegas ni a la suela de los zapatos, basura. ¿Qué mie*** tienes que hablar y por qué hablas?”, continúa el propietario en supuesta referencia a unos comentarios de Vázquez sobre su esposa.“Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos por fuera ahora. Sos una hija de pu**”, agregó.“Estoy haciendo el programa. No me patees así”, responde entre llanto la mujer.La moderadora tomóque le dejó Ridao en medio de su embestida en la que además le lanzó mate.“Golpeó con el puño la puerta, tiró al piso mi equipo del mate, me agarró de los brazos y me rasguñó.”, relató posteriormente la víctima según citada por América TV.Las autoridades andan tras la pista de Ridao, cuyo paradero se desconoce.Por medio de un video, empleados de la estación salieron en defensa del jefe bajo el argumento que. También plantearon que conductora es una persona problemática que ya había tenido incidentes no solo con el dueño, sino con otros empleados y exempleados.“Decirles que Riado no es lo que se está diciendo, sino estaríamos acá defendiéndolo”, indica una de las panelistas.