Duermen a la intemperie 2 mil niños migrantes en puentes internacionales

Los migrantes mexicanos que permanecen junto a los puentes internacionales de Ciudad Juárez se han convertido en una disyuntiva para las autoridades de los tres niveles de gobierno, debido a su rechazo a acudir a los albergues para proteger principalmente a los niños y adolescentes del frío.“No nos vamos porque, ¿qué vamos a hacer en un albergue sin saber qué está pasando aquí? o mientras van a pasar otros, ya tenemos casi un mes, pero hay otros que tienen más del mes”, explicó Enrique quien llegó desde Michoacán como parte de una familia de siete personas, cuatro de ellos menores de edad.Según estimaciones de Cruz Roja, hasta ayer había cerca de 3 mil connacionales durmiendo junto a los puentes Paso del Norte- Santa Fe, Córdova-Américas y Zaragoza-Ysleta, entre ellos hasta mil 950 niños y adolescentes, quienes se han convertido en la mayor preocupación de las autoridades que integran el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes (Coespam).“La solución es llevarlos a los albergues, pero tienen desconfianza de retirarse y que lleguen otros e ingresen, sin embargo están expuestos al frío y sabemos cómo es el frío en esta frontera, es necesario procurarles un lugar seguro… no podemos voltearnos a otro lado”, comentó Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo).Se trata de principalmente de mexicanos desplazados de la violencia de entidades de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Durango y Veracruz.Para tener un mayor control, autoridades se dividieron los tres cruces internacionales; el puente de la avenida Juárez está a cargo de Coespo, el llamado “Puente Libre” del Gobierno Federal y el Zaragoza de Municipio.Valenzuela destacó la necesidad de apoyar a los migrantes debido a la temporada invernal que se acerca, además de proteger su seguridad y su salud, pero estos se niegan a acudir a los albergues.“Tienen un nivel de organización para poder permanecer ahí y para no ceder en temas que pueden ser de su propio beneficio; en aras de alcanzar su objetivo y en aras de no desarticularse, como una presión autoridades americanas quieren hacerse visibles y que les atiendan con mayor rapidez, en eso se apuntala su manera de organizarse”, señaló José Luis Flores, del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).Flores destacó que ante el descenso en el termómetro, y la preocupación de Sipinna es la salud, la educación, protección, seguridad y saneamiento de los menores.“Tenemos una crisis climática que les va a pegar durísimo, tenemos que ser cautelosos, porque el problema que yo creo que están enfrentando las instituciones de los tres niveles de gobierno es que ellos no se han dejado ayudar, sí hay un esfuerzo de poder proporcionar la asistencia mínima necesaria, pero ellos no quieren sumarse a ninguna lista, ellos han creado su propia organización, y las instituciones públicas sólo han sido soporte”, comentó.“Nosotros hemos tratado de incidir y poder acercarnos para tener un diálogo pero ellos no quieren ceder”, lamentó Flores, quien dijo que el Estado ha sido respetuoso con su libertad y derecho de poder permanecer junto a los cruces internacionales en espera de poder cruzar la frontera para solicitar el asilo político.Flores exhortó a los padres “que no dejen de hacer lo que sea mejor para las niñas y los niños. Estén donde estén que piensen si es mejor para ellos estar ahí o estar en una escuela; en términos de seguridad, en términos de clima. Ellos tienen otras capacidades para enfrentar el clima”.Adrián Meléndez, coordinador de Proyectos Especiales de la Cruz Roja en Juárez, también recomendó a los padres buscar un lugar para resguardar del frío a sus hijos, en un albergue o cubrirlos lo más posible.