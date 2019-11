Dulce María está contra el aborto

“La información siempre va a ser la mejor herramienta para tomar una decisión tan importante y más porque se habla de una vida. Yo estoy a favor de la vida y rechazo el aborto, porque creo que todos tenemos una misión, y si no te dan la oportunidad de competir, cómo vas a saber cuál era ese reto que tenías que pasar”, dijo la intérprete.

“Estoy emocionada, es algo que como mujer y persona deseo hacer. Sé también que es un día especial, pero creo que más allá de la celebración, lo que más me entusiasma es tener a una pareja con quién compartir y apoyarme en los momentos buenos y malos, porque esa es la intención del matrimonio”.

A la par de su participación en la campañarealiza los preparativos de su boda, que espera sirva para reencontrarse con susLa actriz y cantante platicó sobre la campaña en la que interviene y que además la tiene muy contenta, pues está convencida de que siempre hay que luchar por la vida en cualquier circunstancia.Consideró que la iniciativa le ha permitido acercarse a todas aquellas mujeres que tienen un embarazo inesperado.“Para mí llevar este mensaje es importante y celebro que existan estas iniciativas”, abundó Dulce María, quien sueña con ser madre, pues está convencida de que esta es una de las etapas más maravillosas de la pareja.Pero este anhelo dijo que no se concretará pronto, porque tiene compromisos de trabajo que debe cumplir y por supuesto antes quiere casarse, por lo que ella y su novio Paco Álvarez ya planean todo para ese momento tan especial, del que aún no dio fecha, sólo mencionó que está próximo el enlace.Reconoció que los nervios han comenzado a rondarla, porque son muchas cosas las que tiene que planear, ya que desea hacer una boda tradicional con algunos toques de hippie; “creo en el amor, en formar algo bonito y ojalá sea para siempre”.Destacó que será algo íntimo, en un lugar hermoso que encontró y espera que la celebración sirva para reunir a sus excompañeros de RBD, a quienes no ha visto por la carga de trabajo que todos tienen.