Dulce María se declara en contra del aborto y se une a campaña ‘provida’

“Yo estoy a favor de la vida y rechazo el aborto, porque creo que todos tenemos una misión y, si no te dan la oportunidad de competir, cómo vas a saber cuál era ese reto que tenías que pasar”.



“La información siempre va a ser la mejor herramienta para tomar una decisión tan importante y más porque se habla de una vida”.



La actriz y cantante Dulce María se declaró una persona antiaborto y “provida”, al anunciar su integración a la campaña “La vida por delante”, que afirma promover apoyo y trato digno para las mujeres “que viven un embarazo inesperado”.Información, fundamental para evitar embarazos no deseadosLa interprete consideró que todos deberíamos de tener la oportunidad de "competir" en la vida, de ahí su postura antiaborto.La ex integrante del grupo RBD consideró que para evitar un embarazo no deseado la información es fundamental, aunque dejó de lado el tema de los embarazos producto de una violación.Además de Dulce María, otro famoso que colabora con “La vida por delante” es el cantante e hijo de Emmanuel, Alexander Hacha.Ya quiere convertirse en mamáDesde hace varios meses, la carrera de la también exintegrante del grupo Jeans parece estar en pausa, ya que no se le conocen proyectos musicales o para televisión.Lo que sí ha trascendido sobre ella son sus planes de contraer nupcias próximamente y por ello reveló que le gustaría convertirse en madre luego de casarse, pues considera que esa es una faceta maravillosa para las mujeres.