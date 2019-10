Durazo admite fallas en operativo en Culiacán

“No hubo tensión. La petición es clara, la comparecencia y vamos a preguntar, que se despejen muchas dudas que han estado representadas en voz de la propia ciudadanía. A él le queda claro esta situación, en principio se dijo que podría ser el 5 (noviembre) también reconocemos que se está señalando que hubo un error”, expresó.

“Se reconoció que hubo errores y cada uno de nosotros hicimos un planteamiento. Hubo quienes hablaron de qué estaba pasando con la estrategia, hubo quienes hablamos de que tenemos que conocer a fondo la orden de operaciones ese día. Hubo quien pidió fortalecer a las policías municipales y se habló de el mando único”, destacó.

, admitió frente a senadores que hubo fallas durante el operativo realizado el pasado 17 de octubre en. Y se puso en la mesa la posibilidad de insistir en el mando único.Durante el encuentro con el presidente de lay los coordinadores de todas las bancadas, el secretario no dio detalles, pero se acordó su comparecencia ante el pleno para el próximo martes a las 9:00 horas ante la Comisión de Seguridad Pública.Monreal dijo que tanto Durazo como el general, y subsecretarios del ramo se revisó “con responsabilidad y transparencia” el operativo de Culiacán.En tanto, Miguel Mancera, coordinador del PRD dijo que durante el encuentro que duró cerca de tres horas, se manifestó a Durazo que es indispensable su comparecencia, “todos necesitamos formular preguntas y tener respuestas”.El secretario respondió a los legisladores que está en toda la disposición de atender los cuestionamientos.Mancera comentó que el secretario no pidió que hubiera algún acuerdo para que su comparecencia fuera “tersa”.En este encuentro, no hubo un “minuto a minuto” de lo sucedido en Culiacán. Y tampoco se puso sobre la mesa que hubiera información reservada o de seguridad nacional más allá de los elementos de una probable orden de aprehensión que no se pueden revelar.Con información de Angélica Mercado | Milenio