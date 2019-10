Durazo comparecerá ante el Senado hasta el 5 de noviembre

Ciudad de México.- Por segunda ocasión, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, aplazó su comparecencia ante el Senado de la República, la cual estaba prevista para el martes 29 de octubre, posteriormente para el lunes 28, pero finalmente la nueva fecha se fijó para el 5 de noviembre.



Se espera que Durazo exponga el estado que guarda el país en materia de seguridad y en particular de los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, tras el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López.



De acuerdo con Milenio, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, dijo que seguramente el cambio de fecha provino de una propuesta del gobierno porque el Senado no la solicitó.



"Nosotros no tenemos problema en que se modifique. Finalmente eso no cambia lo que tenga que explicar de si había orden de operaciones, quiénes eran los responsables”.



Mientras que el coordinador panista, Mauricio Kuri, señaló que un tema central será pedir explicaciones de los hechos en Culiacán, quién ordenó esta captura y el cúmulo de contradicciones y versiones que ha dado el gobierno federal sobre la aprehensión y posterior liberación del hijo de "El Chapo" Guzmán, “porque es un tema que no puede quedar sin explicaciones”.