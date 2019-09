Dwayne Johnson se ha reconciliado con Vin Diesel

A lo largo de la saga, los responsables de Fast & Furious se han empeñado en extender su encendido discurso sobre los lazos familiares más allá de la pantalla, queriendo dar la sensación de que sus actores estaban tan unidos como los personajes que interpretaban. Cuando durante el rodaje de Fast & Furious 8 se descubrió que Vin Diesel y Dwayne Johnson se habían enfadado (y provocado un cisma en el equipo), esta fachada empezó a tambalearse, y como resultado tuvimosLa cual, pese a unos primeros compases donde su escasa recaudación motivó las burlas de Tyrese Gibson (partidario de Vin Diesel), finalmente ha conseguido una taquilla nada desdeñable, que ha merecido que el propio Johnson dé las gracias a los fans como mejor sabe: recién acabado su entrenamiento en el gimnasio y bañado en sudor. No obstante, este vídeo ha sido mucho más revelador de lo esperado, ya quey él vuelven a ser amigos.Al parecer Diesel mostró su apoyo a la película que Johnson protagonizó junto a Jason Statham, gesto que ha ablandado a su protagonista y derivado en que este vídeo no sólo le agradezca el éxito a los fans sino también “a mi hermano Vin, que mostró su apoyo a Hobbs and Shaw. Vi tu publicación y lo aprecio”. Ahí no se quedan las sorpresas, sin embargo, ya que Johnson se ha querido marcar un speech en torno a su experiencia con la saga, dejando lo mejor para el final.“Como sabes, mi intención siempre ha sido durante estos años entrar en el mundo de F&F y elevar la franquicia de la forma que pudiera. Si he podido hacerlo, he hecho mi trabajo. Y aquí estamos diez años después, con esta expansión increíblemente exitosa. Lo hemos hecho de la manera correcta (…) y una vez más, hermano, te agradezco el apoyo”, continuaba Johnson en referencia a su compañero alopécico, y ganándose en los comentarios el apoyo de, entre otros, Ludacris, compañero del reparto.“Por supuesto, todos los caminos llevan a una dirección…”, finalizaba el vídeo. De modo que sí, parece que Johnson va a volver a la saga principal de F&F luego de su debut en solitario. No ha aclarado en qué entrega será, pero es probable que se refiera a Fast & Furious 10, el supuesto desenlace de la saga que se estrena el 2 de abril de 2021. Aunque Diesel y él ya sean bros, el rodaje de Fast & Furious 9 está casi finalizado, de modo que si Johnson acaba apareciendo es probable que sea como cameo o en las escenas poscréditos.No deja de ser una gran noticia, aunque sea inevitable preguntarse cómo lo recibirán otros miembros del reparto, como es el caso del citado Gibson. Fast & Furious 9, si nadie se mete antes en alguna pelea, se estrena el 10 de abril de 2020.