Easy Way abre la puerta a otras empresas para Coahuila

Hoy en #Cincinnati , nos recibieron los directivos de la empresa Easy Way Products, quienes definieron #Torreón como su destino y nos abrieron las puertas con más empresarios de distintos ramos con interés de visitar Coahuila próximamente. #CoahuilaStrong pic.twitter.com/fOIEBPROnq — Miguel Riquelme (@mrikelme) November 8, 2019

El gobernadory un grupo de empresarios de esta ciudad abordaron las opciones de que inviertan en Coahuila --ya sea en nuevos proyectos o en expansión de operaciones--, durante una gira comercial en que la delegación coahuilense mostró las oportunidades de negocios que ofrece el estado.en las distintas industrias, con factores en común en todo el territorio estatal, como la mano de obra especializada de la más alta capacidad, profesionistas y sector académico diversificado y de primer nivel, paz y estabilidad laboral, infraestructura en vías de comunicación, la seguridad y políticas públicas comprometidas con el fortalecimiento del sector productivo para mantener el desarrollo económico.., el Gobernador destacó ante los empresarios estadounidenses que esta es la fórmula con la que Coahuila mantiene el primer lugar nacional en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) per cápita, factor fundamental para los históricos logros en materia laboral y económica, que principalmente proporcionan beneficio para las familias.La delegación coahuilense que acompañó al gobernador Miguel Riquelme está conformada por. Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, yTras escuchar la presentación del, los empresarios estadounidenses reconocieron que la economía coahuilense representa grandes atractivos, no sólo por su privilegiada posición geográfica y la comunicación terrestre y área,Entre los empresarios en la reunión de promoción comercial con la delegación de Coahuila, estuvieron Jon Randman, CEO de Easy Way Products Co., empresa que ya invierte 6.5 millones de dólares en Torreón, prevé iniciar operaciones en 2020 y que dentro de 5 años emplee a 2 mil 500 personas. También Andrew Quinn y Daniel Campos, Jefe Ejecutivo y Vicepresidente de Operaciones de ILSCO Connections, respectivamente, empresa enfocada a la industria de conectores mecánicos y de compresión., y Mark Daly, IV, Jefe de Operaciones, Fisher Dynamics, dedicada al diseño y fabricación de sillones reclinables, pestillos y mecanismos especiales para vehículos de pasajeros,