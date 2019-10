Ebrio se pasa rojo y causa accidente en LEA

Saltillo, Coah.- Un despistado conductor ocasionó un violento accidente vehicular, resultando gravemente herido y dejando a su paso cuantiosos daños materiales sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.



Fue minutos antes de las 5:00 horas cuando el conductor de un Chevy, con placas FPR-31-40 perteneciente a una empresa de seguridad, omitió una luz roja cuando se desplazaba con dirección al norte sobre la lateral.



La errónea decisión del imprudente conductor lo llevó a estrellarse contra un automóvil Aveo, matrícula FND-53-76, el cual llevaba la vía preferencial mientras circulaba sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila.



Al no percatarse de la presencia del ebrio conductor, la operadora del vehículo afectado no pudo evitar la colisión, quedando ambas unidades completamente destrozadas a pocos metros del Ministerio Público.



Elementos de Tránsito Municipal se aproximaron rápidamente al lugar para tomar conocimiento del percance y abanderar el área a fin de evitar que se presentara otro incidente.



Tras el encontronazo el conductor del compacto resultó con graves heridas que lo dejaron inconsciente y fue trasladado de manera inmediata por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica 2 del IMSS en estado crítico.



La conductora resultó únicamente con una lesión en la pierna que no fue de consideración, por lo que ella misma, se negó al traslado a una instancia médica para su atención.