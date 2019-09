Editoriales mexicanas organizan muestra independiente

Como un viento que sopla desde abajo, desde sur, pero avasallador, se abre paso, la primera muestra editorial alternativa.Se realizará del 19 al 30 de septiembre, bajo organización de lajunto a la cadena de librerías El Sótano.Reunidos en la sucursal de Insurgentes Sur 214,, de Nitro Press, y, de Cuadrivio, representantes de LEI, resaltan las ventajas de esta alianza que permitirá poner a disposición de los lectores la oferta de más de 300 títulos de 40 sellos ya registrados.Estas editoriales, que padecen por falta de visibilidad, son el tronco que sostiene la bibliodiversidad del País, dice Baca. Y son también quienes apuestan por las nuevas plumas de la literatura en México. "Las voces que se lanzan y después agarran los sellos grandes nacieron en editoriales independientes", añade Barajas.Vendaval tendrá como sede principal la sucursal de Miguel Ángel de Quevedo 209, la más grande de la cadena, pero con el, es decir, una selección de lo que habrá en Vendaval, aspecto que se replicará en cinco sedes más, anuncia Marisol Cosío, gerente de mercadotecnia de El Sótano.Es así que el "Librero curado" llegará también a las sucursales de Coyoacán e Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, y en las librerías de Querétaro, Puebla y Guadalajara.De manera simultánea, durante Vendaval, las librerías de Miguel Ángel Quevedo e Insurgentes acogerán 56 presentaciones de libros.Entre las editoriales participantes figuran Abismos, Astrolabio, Bonobos, Brestainst, Caja de Cerillos, Calygramma, Contraste, El Ermitaño, Ediciones Sin Nombre, Tecolote, Capítulo 7, Elefanta, Moho, Paraíso Perdido, Orfila, Petra, Sexto Piso, Sur+, Tumbona y Ultramarina Cartonera.Vendaval es una iniciativa de las editoriales Proyecto Literal, Tabaquería Libros, Cuadrivio y Nitro Press.Cosío camina hacia el fondo de la sucursal de Insurgentes Sur, donde se ubica el área de cajas. Ahí está instalada una mesa de novedades de editoriales independientes como Elefanta, Dharma y Sexto Piso.Ese sitio se le conoce ya como, una iniciativa lanzada hace tres meses por la cadena en 13 de sus 14 sucursales, excepto en El Sótano de los Niños.Y es que idea es que la oferta de Vendaval permanezca en las tiendas de la cadena como un espacio permanente de exhibición, con una selección de títulos que cambie cada mes o mes y medio.Además, la oferta de "El Sótano de los Independientes" ya también está"Desde ahí, El Sótano abre la puerta, y se empezó a buscar esta alianza con la LEI para estar más integrados como equipo", resalta Cosío. "Abrimos las puertas y no sólo para Vendaval, sino que van a estar inscritos (como proveedores) para siempre".La alianza ha ayudado a abaratar a los independientes el costo de la distribución de sus ejemplares, el talón de Aquiles."Del precio de venta al público, la distribución se lleva el 70 a 75 por ciento. Es muchísimo, por eso los independientes optan por no tener distribuidor o les dan ciertos títulos (a las distribuidoras), porque si no pierdes, no es costeable", expone Barajas.Con la alianza, los sellos llevan sus ejemplares al centro de distribución de, que se encarga de colocarlos en las demás sucursales."Se logró un pacto de descuento en el que nos beneficiamos ambos", añade Baca.Y es una oportunidad "gigante", opina Barajas. "No todas las editoriales independientes tienen manera de distribuir sus títulos en librerías porque no las aceptan. Ése es un gran problema".Algunas ni siquiera tramitan el ISBN porque no ven oportunidad de entrar a librerías. "Aquí tienen las puertas abiertas, conviven con las editoriales grandes y medianas", resalta Cosío.Eso da pauta para que estas editoriales se profesionalicen, porque por eso son denostadas: "'Ay, otra vez van a venir y no tienen facturas'. Y es verdad, eso sucede: los editores pasan por alto la parte administrativa. Puede ser un libro maravilloso, pero sin ISBN no puede ser comercializado más que en ferias o de mano en mano", acota Barajas.Vendaval será la oportunidad para que más editoriales independientes queden inscritas como proveedores de El Sótano.Parece que la iniciativa sopla con fuerza.Las editoriales independientes se enfrentan a un nuevo escenario con el cambio de Gobierno."Justo la LEI aparece cuando nos enteramos que están eliminando las coediciones y que elhabía sido cancelado", expone Barajas.El remate fue finalmente reubicado del Auditorio Nacional al Monumento a la Revolución, pero, en tanto, acusan que la Dirección General de Publicaciones de ladejó de emitir la convocatoria para coediciones."Se han retirado los pocos apoyos que había, los modelos de coedición y coinversión salieron de la plantilla gubernamental, y eso termina por afectar a muchos editores, porque era una manera de costear ediciones y seguir trabajando", refiere Baca.También señalan que se está conformado un comité dentro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), y quieren ser participes de las oportunidades de negocio para sus afiliados."Hacer patente que las editoriales independientes somos parte de la cámara".