Edward Snowden revela cómo es su vida en Rusia tras huir de EU

Ciudad de México.- El ex analista de la CIA Edward Snowden, refugiado en Rusia desde hace seis años tras revelar al mundo un programa de vigilancia masiva de Estados Unidos, se ha casado en secreto con su novia durante la estancia en este país, según relató él mismo en una entrevista.



De acuerdo al periódico The Guardian, Snowden se casó con su novia Lindsay Mills hace ahora dos años en uno de los registros civiles de Rusia.



El filtrador, quien accedió a hablar con la prensa con motivo de la publicación de su autobiografía que saldrá a la venta el 17 de septiembre, contó que conoció a Mills cuando tenía 22 años a través de una página de Internet.



"Es el amor de mi vida", dijo acerca de su esposa.



Snowden rememoró que calificó con "un 10" la foto de Mills, cuando la vio por primera vez en la red, mientras ella le dio "un ocho".



También aseguró que Mills no sabía nada sobre sus planes de filtrar documentos secretos y "se cabreó" por su repentina desaparición, llegando a pensar incluso que podía tener una aventura.



El ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recibió asilo político en Rusia en 2013 y un año más tarde obtuvo un permiso de residencia temporal.



En sus contadas entrevistas, Snowden, de 36 años, ya había asegurado que lleva una "vida normal" en Rusia, pese a su condición de prófugo de la Justicia de Estados Unidos.



El año pasado, el filtrador, que tiene un permiso de residencia en Rusia válido hasta el 2020, contó por primera vez que vivía junto con su pareja, quien se mudó desde Estados Unidos para estar con él.



Según The Guardian, Snowden se ha establecido en un apartamento de dos dormitorios en las afueras de Moscú.



Uno de los fugitivos más famosos del mundo se gana la vida dando videoconferencias sobre la seguridad informática.