Eiza González visita refugio de niños inmigrantes en Tijuana

“Estamos tratando de obtener recursos para construir una escuela para ayudar a los niños a continuar con su educación… Ayudar a nuestras futuras generaciones es clave, los niños no tienen la culpa de ninguna división política’, comentó Eiza.



Mientras muchos de nosotros nos encontrábamos celebrando el 209 aniversario de la Independencia de México, Eiza González estaba en la frontera llevando amor a decenas de niños inmigrantes que se encuentran en un albergue temporal en Tijuana.Qué día tan hermoso y especial. Cada viaje de servicio se pone mejor. Construimos, pintamos, hemos cocinado y jugado… Me encanta venir a Tijuana… Mira esas sonrisas’, escribió Eiza González en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece rodeada de niños inmigrantes.No es la primera vez que Eiza visita la frontera, hace algunos meses también lo hizo y ayudó como voluntaria en varios trabajos de construcción.En aquella ocasión la actriz no dio muchos detalles de su visita a estos refugios y únicamente se limitó a etiquetar en su publicación a ‘This Is About Humanity’, organización que se encarga de crear conciencia sobre las familias de inmigrantes que son separadas para buscar fondos para poder reunirlos nuevamente.Ahora nuevamente la actriz visitó estos albergues, pero esta vez ofreció más detalles del motivo de su visita. En otra publicación Eiza les pidió a sus miles de seguidores que hicieran lo posible por ayudar a esta fundación ya que los recursos obtenidos serían para comprar un autobús y construir una escuela temporal para los niños desamparados.Ante este acto de bondad sus fans la felicitaron y la exhortaron a continuar siendo un ejemplo y una belleza por dentro y por fuera.