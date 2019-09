Ejecutan a hombre en Nuevo León; sería esposo de conductora de Telehit

Undejó un hombre fallecido en la avenida Juárez, en el municipio de, al mediodía de este domingo.Hoy se informó de manera extraoficial que se trataría del esposo de laLa víctima, de acuerdo con los reportes policiacos, presentaba dos balazos, uno en el maxilar del lado izquierdo y otro en el abdomen.Por su parte Fabiola Martínez, quien también es conductora eny aparece junto al comediante Óscar Burgos, en su cuenta deescribió un mensaje, en el que se despedía de su pareja, publica publica"Amor mío, dime que es un sueño dime que ya despierte, mira nuestra foto de bodas recuerda que juraste estar conmigo hasta viejos ver nuestro nietos jugar, eras invencible, por qué me hiciste esto me dejaste aquí pero te llevaste mi alma y mi corazón."Te llevas mi vida entera pero seré muy fuerte por que tus hijas van a ser tu orgullo gracias Amor mío por haberme dado tu vida entera, por tanto que me enseñaste, Gracias Amor por enseñarme que esos corazones pueden seguir juntos más allá de la muerte", se lee en el mensaje.En una de las fotografías que la conductora publicó en su cuenta de Facebook, el esposo identificado comoviste un short y una playera en color negro, atuendo que coincide con el que llevaba la víctima al momento de ser atacado a balazos.