Ejecutan a uno en Multiplaza Linda Vista

Monterrey, Nuevo León.- Luego de bajar de su auto, en el estacionamiento subterráneo de una plaza comercial, un hombre fue asesinado a balazos por dos pistoleros que huyeron tras el ataque, en Guadalupe.



El crimen fue reportado cerca de las 21:12 horas en Multiplaza Linda Vista, ubicada en Miguel Alemán cerca del cruce con Las Américas, en la Colonia Libertad.



Hasta el lugar fueron enviados paramédicos de la Cruz Roja, quienes nada pudieron hacer por salvar al hombre, ya que presentaba al menos dos heridas de bala.



Aunque el ahora occiso no había sido identificado, se dijo que era un hombre de entre 40 y 45 años.



Como características físicas se mencionó que el fallecido era de complexión robusta, tez aperlada, cabello corto, negro y de aproximadamente 1.80 metros de estatura.



Su vestimenta era de tipo vaquero, camisa beige, pantalón azul de mezclilla y cinto y botas cafés.



De acuerdo con datos aportados por agentes cercanos a las primeras indagatorias, habrían participado dos hombres en el crimen.



Agregó que la víctima quedó junto a un auto KIA Soul blanco de modelo 2017, en el cual se supone llegó al lugar.



Al checar las placas del vehículo, la autoridad informó que no tenía reporte de robo, pero verificaban si sería la persona asesinada la misma que está registrada como propietaria del auto.



Los agentes analizaron videos de seguridad de varias cámaras instaladas desde la entrada del estacionamiento.



En las imágenes, se dijo, se apreció que el ahora fallecido entró en el auto por el acceso ubicado por el Bulevar Miguel de la Madrid.



El hombre manejó hasta llegar cerca del área de elevadores, donde fue atacado al bajar del vehículo.



Sobre los pistoleros, sólo se dijo que eran dos hombres que escaparon a bordo de un vehículo, del cual no se dieron a conocer sus características.