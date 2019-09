El asalto al Área 51 en Nevada, en directo

En julio, millones de personas confirmaron su presencia en el, base de la, para “ver a sus aliens” la madrugada del 20 de septiembre.Lo que parecía una broma se ha convertido en realidad. Una idea que arrancó enya es una convocatoria masiva que ha generado una respuesta de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos: el asalto al 'Área 51'.15:43 Hay gente que se ha personado incluso con disfraces de lo más llamativos.15:39 Pese a que la zona se encuentra altamente vigilada, y dos guardias aguardan en la puerta trasera del Área 51, los manifestantes se mantienen en el lugar.A guard and a dog showed up from inside of the gate of Area 51. #Area5115:23 Desde Nevada nos siguen llegando nuevas imágenes de manifestantes que se han congregado en la zona con pancartas.14:59 En la zona, los carteles alertan de que los militares tienen permiso para usar "fuerza mortal".14:40 Mientras tanto, las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para lo que pueda pasar. Ya lo dijo su portavoz Laura McAndrews: "Desalentaríamos a cualquiera que intente entrar en el área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea de Estados Unidos siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus activos".La Fuerza Aérea de EE.UU. siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus activos"Laura McAndrews, portavoz de las fuerzas armadas estadounidenses14:19 Se comenta que podrían ser asistentes del 'Alien Stock', un festival de música que va a tener lugar en las proximidades de la zona donde está previsto el asalto.14:00 Según reporteros que se encuentran en la zona, hay personas esperando en la Extraterrestrial Highway que va hacia el Área 51, Campo de Pruebas y de Entrenamiento de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis.13:55 Las redes se siguen llenando de memes sobre el asalto a la zona prohibida. En Tiramillas hemos recopilado los más divertidos en este enlace.13:42 Seguimos pendientes de lo que sucede en la zona del 'Área 51'. De momento la policía no ha aparecido, según la retransmisión de varios 'youtubers' en directo desde allí.13:28 Un reportero de la KTNV ha asegurado que las autoridades esperan que 300.000 personas acudan a la convocatoria masiva en busca de respuestas.12:25 Hay incluso 'merchandising' del evento. A través de la web http://www.stormarea51.us se pueden adquirir camisetas y mochilas para recordar esta convocatoria masiva.12:15 La retransmisión en directo está teniendo momentos divertidos. En el evento de Facebook del que acabamos de hablar animaban a los asistentes a correr como Naruto delante del área prohibida y durante una conexión en televisión apareció un hombre cumpliendo con lo que se pedía: correr como Naruto.12:03 La idea nació en junio, cuando Matty Roberts, un estudiante de 21 años de California, creó un evento en Facebook en el que pedía que se invadiera el 'Área 51' para descubrir si había o no aliens.11:49 Las personas decididas a intentar asaltar la base americana comenzaron a llegar a la zona el pasado miércoles.11:28 En estos momentos ya hay muchos 'youtubers' que están retransmitiendo en directo lo que ya es un día histórico que está siendo seguido por miles de personas en todo el mundo.11:20 Un hombre ya fue abatido a tiros a principios de este año 2019. ¿El motivo? Traspasó los límites de la base militar "con un objeto cilíndrico en la mano".11:15 El Ejercito de Estados Unidos está autorizado a usar "fuerza letal" para evitar que los ciudadanos logren penetrar en el 'Área 51'.11:00 En la red social de Mark Zuckerberg más de dos millones de personas han dicho que van a ir a la convocatoria de este 20 de septiembre, un día marcado en el calendario.ubicada al sur del estado de Nevada, a 133 kilómetros de. Algunos rumores señalan que el Gobierno conspira y esconde allí a un extraterrestre.El Gobierno de Estados Unidos no escatima en seguridadEn Estados Unidos tienen como prioridad la seguridad del lugar donde guardan secretos de Estado. "Desalentaríamos a cualquiera que intente entrar en el área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea de Estados Unidos. siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus activos", ha explicado Laura McAndrews, portavoz de la Fuerza Aérea.Aunque no se han conocido muchos casos, sí se han hecho públicos varios en los que personas han intentado entrar al '. Como era de esperar, ninguno lo logró.11:35 El asalto al 'Área 51' está siendo también motivo de memes en las redes sociales, donde los usuarios han tirado de imaginación e ingenio para crear mensajes como este: