El ‘Canelo’ busca gestar hazaña contra Kovalev

Una de las máximas del boxeo es que los buenos peleadores chicos pierden con los buenos peleadores grandes.Ante esta ley no escrita,tratará de desafiar la historia hoy cuando enfrente al rusopor el cinturón Semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).En mayo de este año, Álvarez unificó cetros del título mediano (160 lb, 72.6 kg), al vencer al estadunidense Daniel Jacobs en una pelea que se decidió hasta después de los 12 asaltos.Tomando eso como referencia, “Canelo” subió casi 7 kilos para combatir con Kovalev en los supermedianos (175 lb, 79.4 kg).Aunque pueda sonar ilógico, el boxeador mexicano no tuvo que ganar peso. En su día a día, Álvarez camina en 79 kilos, por lo que el trabajo que realizó junto a su equipo fue transformar la grasa de su cuerpo en músculo.El diciembre de 2018 conquistó su tercer cetro en diferentes categorías al noquear en Nueva York al británico Rocky Fielding y con ello ponerse la corona Supermediana (168 lb, 76.2 kg), de la Asociación Mundial de Boxeo.Desplazándose por varias divisiones en búsqueda de más cinturones, “Canelo” busca un lugar en la historia.Durante esta semana, el tapatío no descartó ascender a los Cruceros (200 lb, 90.7 kg), para intentar un quinto campeonato mundial.Ya estando ahí, lo único que faltaría a Saúl “Canelo” Álvarez es intentar ingresar a la categoría reina del boxeo: los pesos Pesados, donde los peleadores son mayores a los 90 kilogramos.En esa divisiónsorprendió al mundo al noquear aSuena descabellado ver al “Canelo” en esa categoría, pero el mexicano ha dicho que no cree en los límites.Mientras que Saúl Álvarez no tuvo problemas con la báscula, al registrar 174.5 libras, el ruso Sergey Kovalev sufrió para establecer las 175 libras reglamentarias.Pese a que Kovalev se quitó todo lo que traía puesto, no logró dar el máximo establecido de 175 y se pasó por un cuarto de libra.El ruso se fue por un tiempo de 10 minutos, volvió a subirse a la báscula y ahora sí dio las 175 libras.