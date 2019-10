‘El Canelo’, en busca de su cuarto título mundial

“Estamos tranquilos, trabajamos muy bien. Vamos por ese cuarto título, sabemos que será una pelea peligrosa en los primeros asaltos”, apuntó el de Jalisco.

Confía en el trabajo que hizo. No le preocupa que el rival esté más pesado o sea el que tenga el título mundial.Saúl Álvarez está seguro que le arrebatará el sábado por la noche la corona Semicompleta de la OMB al ruso Sergey Kovalev.sube dos divisiones para medirse con el ruso en la Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino, un pleito donde va por su cuarto título en diferentes divisiones.Ayer llegó al lobby del hotel y los aplausos no se hicieron esperar, algo que no le benefició mucho al ruso, quien recibió los abucheos.Mucho se ha hablado del tamaño de Kovalev, que le lleva 10 centímetros y seguramente el día de la pelea tendrá muchos kilos de ventaja, pero eso no es lo importante para el equipo del mexicano., expresó Eddy Reynoso, entrenador del tricolor.En tanto, el ruso dijo que el estar abajo en los momios o no ser el favorito no le causa problemas.“Somos los campeones, y no nos preocupa eso, nosotros, al final, estaremos sólo él y yo en el ring”, apuntó Kovalev.